Делегация парламента Эстонии посетила Шушу

Находящаяся в Азербайджане с официальным визитом парламентская делегация во главе с председателем парламента Эстонской Республики Юри Ратаcом 24 мая посетила Шушу.

Находящаяся в Азербайджане с официальным визитом парламентская делегация во главе с председателем парламента Эстонской Республики Юри Ратаcом 24 мая посетила Шушу.

Как сообщает Report, гостей сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Эстония Жаля Ахмедова, посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов, посол Эстонии в Азербайджане Аннели Колк и другие официальные лица.

В Шуше гостей встретил специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, который рассказал им об истории Шуши, ее положении в период оккупации и строительных работах, проводимых сегодня в городе. До сведения представителей парламента было доведено, что исторические памятники и мечети в городе восстанавливаются под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Гости ознакомились с мечетями Юхары Гевхерага, Ашагы Гевхерага, Караван-сараем. Было отмечено, что ремонтно-восстановительные работы в этих мечетях проводятся при поддержке Фонда Гейдара Алиева.