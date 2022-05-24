О нас

Делегация парламента Эстонии посетила Шушу

Делегация парламента Эстонии посетила Шушу Находящаяся в Азербайджане с официальным визитом парламентская делегация во главе с председателем парламента Эстонской Республики Юри Ратаcом 24 мая посетила Шушу.
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 16:04
Делегация парламента Эстонии посетила Шушу

Находящаяся в Азербайджане с официальным визитом парламентская делегация во главе с председателем парламента Эстонской Республики Юри Ратаcом 24 мая посетила Шушу.

Как сообщает Report, гостей сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Эстония Жаля Ахмедова, посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов, посол Эстонии в Азербайджане Аннели Колк и другие официальные лица.

В Шуше гостей встретил специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, который рассказал им об истории Шуши, ее положении в период оккупации и строительных работах, проводимых сегодня в городе. До сведения представителей парламента было доведено, что исторические памятники и мечети в городе восстанавливаются под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Гости ознакомились с мечетями Юхары Гевхерага, Ашагы Гевхерага, Караван-сараем. Было отмечено, что ремонтно-восстановительные работы в этих мечетях проводятся при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Estonian parliamentary delegation visits Azerbaijan's Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоEstoniya parlamentinin nümayəndə heyəti Şuşada olub

Экслюзивные новости

Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
24 мая 2022 г. 13:10
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
24 мая 2022 г. 11:33
Министр нефти Ирана посетит Азербайджан
Министр нефти Ирана посетит Азербайджан
24 мая 2022 г. 10:57
Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
23 мая 2022 г. 17:39
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
23 мая 2022 г. 14:27
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
23 мая 2022 г. 14:06
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
23 мая 2022 г. 12:14
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
23 мая 2022 г. 09:29
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
22 мая 2022 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi