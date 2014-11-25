Делегация парламента Азербайджана посетит с визитом Россию

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Парламентская делегация под руководством заместителя председателя Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана Валеха Алескерова с 26 по 29 ноября посетит с визитом Российскую Федерацию. Как сообщили Report в ММ, целью визита является участие в заседаниях Парламентской Ассамблеи СНГ.

В состав делегации входят депутаты Ариф Рагимзаде, Элтон Мамедов, Гаджи Салаев, Руфат Гулиев, Мирказым Казымов, Фазаил Агамалы и Эльмира Ахундова.

В Санкт-Петербурге пройдет заседание совета, пленарная сессия, заседания постоянных комиссий по социальной политике и правам человека, экономике и финансам, правовым вопросам, политическим вопросам и международному сотрудничеству ПА.

На заседаниях будут обсуждены модельные законы об укреплении традиций парламентаризма и демократии среди стран-участниц, повышении внимания к безопасности на дорогах, защите репродуктивного здоровья населения, укреплении связей между местными органами самоуправления.