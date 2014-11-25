Делегация парламента Азербайджана посетит с визитом Россию

В состав делегации входят депутаты Ариф Рагимзаде, Элтон Мамедов, Гаджи Салаев, Руфат Гулиев, Мирказым Казымов, Фазаил Агамалы и Эльмира Ахундова.
В Санкт-Петербурге пройдет заседание совета, пленарная сессия, заседания постоянных комиссий по социальной политике и правам человека, экономике и финансам, правовым вопросам, политическим вопросам и международному сотрудничеству ПА.
На заседаниях будут обсуждены модельные законы об укреплении традиций парламентаризма и демократии среди стран-участниц, повышении внимания к безопасности на дорогах, защите репродуктивного здоровья населения, укреплении связей между местными органами самоуправления.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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