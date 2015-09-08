Делегация ПА ГУАМ будет наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Делегацию наблюдателей Парламентской Ассамблеи ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова) на выборах в Азербайджане возглавит президент ПА Анатолий Матвиенко.

Об этом заявил Report генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили.

"У нас есть практика участия группы наблюдателей в Парламентской Ассамблее ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова) в парламентских выборах наших государств-участников. Думаю, что выборы в парламент Азербайджана не будут исключением", - подчеркнул В.Чечелашвили.

Он отметил, что ПА намерен сформировать делегацию по два-три депутата из остальных трех стран-участников.

"Руководителем группы будет Анатолий Матвиенко, который является президентом ПА. Я буду в составе группы, буду помогать в работе, координировать ее с МИД Азербайджана", - заявил генсек ГУАМ.