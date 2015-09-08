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    Делегация ПА ГУАМ будет наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане

    ГУАМ намерен сформировать делегацию по два-три депутата из остальных трех стран-участников

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Делегацию наблюдателей Парламентской Ассамблеи ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова) на выборах в Азербайджане возглавит президент ПА Анатолий Матвиенко. 

    Об этом заявил Report генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили.

    "У нас есть практика участия группы наблюдателей в Парламентской Ассамблее ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова) в парламентских выборах наших государств-участников. Думаю, что выборы в парламент Азербайджана не будут исключением", - подчеркнул В.Чечелашвили.

    Он отметил, что ПА намерен сформировать делегацию по два-три депутата из остальных трех стран-участников.

    "Руководителем группы будет Анатолий Матвиенко, который является президентом ПА. Я буду в составе группы, буду помогать в работе, координировать ее с МИД Азербайджана", - заявил генсек ГУАМ.

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