Делегация Организации тюркских государств (ОТГ) почтила память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом говорится на странице организации в Twitter.

"Делегация ОТГ посетила памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в парке Гейдара Алиева на территории стамбульского района Сарыер по случаю 100-летия со дня его рождения", - говорится в публикации.