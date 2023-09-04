Делегация ОИС посетила подвергшуюся ракетному обстрелу территорию в Гяндже

Делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мухаммадом Лавалом Сулайманом находится с визитом в Гяндже.

Делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мухаммадом Лавалом Сулайманом находится с визитом в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, основная цель визита - осуществление оценочной миссии.

Делегация посетила территорию, подвергшуюся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Проходит встреча членов делегации с пострадавшими в результате ракетных обстрелов.

Затем гости посетят один из самых почитаемых святынь в Азербайджане паломнический комплекс Имамзаде.