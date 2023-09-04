О нас

Делегация ОИС посетила подвергшуюся ракетному обстрелу территорию в Гяндже

Делегация ОИС посетила подвергшуюся ракетному обстрелу территорию в Гяндже Делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мухаммадом Лавалом Сулайманом находится с визитом в Гяндже.
Внешняя политика
4 сентября 2023 г. 10:36
Делегация ОИС посетила подвергшуюся ракетному обстрелу территорию в Гяндже

Делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мухаммадом Лавалом Сулайманом находится с визитом в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, основная цель визита - осуществление оценочной миссии.

Делегация посетила территорию, подвергшуюся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Проходит встреча членов делегации с пострадавшими в результате ракетных обстрелов.

Затем гости посетят один из самых почитаемых святынь в Азербайджане паломнический комплекс Имамзаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоOIC delegation visits area hit by Armenia in Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT nümayəndə heyəti Gəncədə ermənilərin raket hücumuna məruz qalan əraziyə baxış keçirib

Самое важное

Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
2 сентября 2023 г. 14:06
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
2 сентября 2023 г. 13:04
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
2 сентября 2023 г. 11:43
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
2 сентября 2023 г. 10:02
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
1 сентября 2023 г. 19:30
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
1 сентября 2023 г. 18:25
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
1 сентября 2023 г. 15:15
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
1 сентября 2023 г. 12:43
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
1 сентября 2023 г. 12:39
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
1 сентября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi