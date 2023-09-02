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Делегация ОИС посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Делегация ОИС посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Находящаяся с визитом в Баку делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества и омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева 2 сентября посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального ли
Внешняя политика
2 сентября 2023 г. 14:25
Делегация ОИС посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Баку делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) и омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева 2 сентября посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, члены делегации возложили венок к памятнику великому лидеру.

Члены делегации также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Гости также посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов, отдавших жизни за свободу и суверенитет Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT nümayəndə heyəti Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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