Делегация ОИС посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Баку делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) и омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева 2 сентября посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, члены делегации возложили венок к памятнику великому лидеру.
Члены делегации также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
Гости также посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов, отдавших жизни за свободу и суверенитет Азербайджана.