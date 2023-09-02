Делегация ОИС посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Баку делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества и омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева 2 сентября посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального ли

Находящаяся с визитом в Баку делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) и омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева 2 сентября посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, члены делегации возложили венок к памятнику великому лидеру.

Члены делегации также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Гости также посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов, отдавших жизни за свободу и суверенитет Азербайджана.