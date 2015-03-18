Делегация НАТО прибыла в Азербайджан для обсуждения перспектив партнерства

Баку. 18 марта. REPORT. AZ/ Делегация НАТО посетила Баку для обсуждения перспектив партнерства с Азербайджаном. Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, 18 марта в посольстве, которое является координатором деятельности НАТО в Азербайджане, состоялась встреча делегации во главе с директором по планированию оборонной политики и отдела планирования штаб-квартиры НАТО Франком Боландом с послами и военными атташе посольств стран НАТО в Баку.

Делегация НАТО прибыла в Баку для проведения консультаций с властями Азербайджана по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Открывая мероприятие, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану подчеркнул стратегическое значение партнерства между НАТО и Азербайджаном. Он отметил, что с точки зрения Румынии, существует большой потенциал для расширения сотрудничества между Баку и Североатлантическим альянсом. Посол Чобану подчеркнул, что Румыния будет и впредь решительно поддерживать развитие отношений между НАТО и Азербайджаном.

Франк Боланд в свою очередь рассказал о том, как протекает сотрудничество Азербайджана и НАТО в рамках программы Партнерства ради мира и Процесса планирования и обзора.