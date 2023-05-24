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Делегация МВД Турции прибыла в Азербайджан

Делегация МВД Турции прибыла в Азербайджан Делегация Министерства внутренних дел Турции прибыла в Баку. Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Турции в Азербайджане. Визит состоялся в рамках сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Делегация встретилась с посл
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 14:48
Делегация МВД Турции прибыла в Азербайджан

Делегация Министерства внутренних дел Турции прибыла в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Турции в Азербайджане.

Визит состоялся в рамках сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.

Члены делегации встретились с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

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