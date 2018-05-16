Делегация МВД Азербайджана во главе с замминистра находится с визитом в Казахстане

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Астану с визитом прибыла делегация МВД Азербайджана во главе с первым заместителем министра генерал-лейтенантом полиции Вилаятом Эйвазовым, сообщает Report со ссылкой на Kazakhstan Today.

В ходе визита состоялись встречи с министром внутренних дел Казахстана генерал-полковником полиции Калмуханбетом Касымовым и первым заместителем министра внутренних дел Казахстана генерал-майором полиции Жанатом Сулейменовым.

На встречах стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективные направления дальнейшего взаимодействия в сфере борьбы с преступностью.

Во встречах также приняли участие руководители профильных подразделений министерств внутренних дел двух государств.

Визит завершится 17 мая.