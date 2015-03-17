Делегация МПА СНГ возложила цветы к мемориалу, посвященному Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Члены делегации Межпарламентской ассамблеи стран СНГ возложили цветы к мемориалу в память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Баку.

"Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны были всегда и даже во времена СССР". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам советник Генерального секретаря Совета МПА СНГ Семен Краснов. По его словам, многие на западе до сих пор не знают, что именно Советский союз внес решительный вклад в эту победу. "То, что происходит сейчас - это продолжение Холодной войны, которая ведется против народов бывшего СССР", - заявил С. Краснов. Он отметил, что каждый азербайджанец понес личную потерю в результате этой войны.

В ходе визита в Азербайджан в рамках акции "Эстафета памяти" члены делегации МПА СНГ также встретятся с ветеранами и представителями молодежных организаций.

Наряду с этим, запланирована встреча с руководством Милли Меджлиса Азербайджана.

Отметим, что в ходе акции "Эстафеты памяти", посвященной 70-летию Победы в ВОВ, делегация Межпарламентской Ассамблеи посетит столицы стран СНГ, крупнейшие мемориалы в честь героев ВОВ. Акция, в которой примут участие парламентарии государств СНГ, проходит под патронатом председателя Совета Федерации, председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ Валентины Матвиенко.