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Азербайджан представлен на форуме "Борьба с современными практиками неоколониализма" в Москве

Азербайджан представлен на форуме "Борьба с современными практиками неоколониализма" в Москве Азербайджанские парламентарии приняли участие в работе форума "Борьба с современными практиками неоколониализма" в Москве.
Внешняя политика
15 февраля 2024 г. 15:59
Азербайджан представлен на форуме Борьба с современными практиками неоколониализма в Москве

Азербайджанские парламентарии приняли участие в работе форума "Борьба с современными практиками неоколониализма" в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, международный форум, организованный партией "Единая Россия", стартовал в российской столице сегодня, и завершит свою работу 17 февраля.

В мероприятии принимают участие более 200 представителей 60 политических партий и общественных организаций из почти 50 стран. Азербайджан на форуме представляют первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия, депутат Низами Сафаров.

"Новые методы и формы неоколониальной экспансии это вмешательство в суверенные дела государства, попытка навязать свое видение мироустройства. Мы наблюдали на протяжении 30 лет попытки вмешательства отдельных стран, прежде всего Франции, во внутренние дела Азербайджана. Однако, как неоднократно заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, никто не сможет заставить нас свернуть с нашего пути, и Азербайджан будет последовательно реализовывать стратегию по развитию новой платформы сотрудничества в регионе Южного Кавказа", - сказал выступивший на мероприятии депутат Низами Сафаров.

Депутат также отметил, что после победы Азербайджана в Отечественной войне ряд держав превратили Армению в инструмент для ведения неоколониальной политики в регионе.

"Вместо того, чтобы решить все существующие вопросы за столом переговоров, в частности касательно подписания мирного договора, делимитации и демаркации границ, Армения продолжает свою неконструктивную политику", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Moskvada keçirilən “Neokolonializmin müasir təzahürlərinə qarşı mübarizə” forumunda təmsil olunur

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