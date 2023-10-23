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Делегация Милли Меджлиса примет участие в мероприятиях ПА СНГ в Санкт-Петербурге

Делегация Милли Меджлиса примет участие в мероприятиях ПА СНГ в Санкт-Петербурге Делегация Милли Меджлиса Азербайджана примет участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
Внешняя политика
23 октября 2023 г. 12:50
Делегация Милли Меджлиса примет участие в мероприятиях ПА СНГ в Санкт-Петербурге

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана примет участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Report в парламенте, делегация, в которую вошли председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев, депутаты Тамам Джафарова и Сабир Гаджиев, отправится в Санкт-Петербург 24 октября.

В рамках визита депутаты примут участие в заседаниях постоянных комиссий ПА СНГ по науке и образованию, культуре, информации, туризму и спорту, правовым вопросам. Также парламентарии примут участие в международной конференции, посвященной теме интеграции в регионе СНГ.

Депутат Бахтияр Алиев выступит с речью на данной конференции.

Визит парламентской делегации в Санкт-Петербург завершится 28 октября.

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