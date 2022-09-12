Делегация Милли Меджлиса ознакомилась с историческими и культурными местами Душанбе

Парламентская делегация во главе сj cпикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой ознакомилась с рядом исторических и культурных мест города Душанбе в рамках своего официального визита в Республику Таджикистан.

Парламентская делегация во главе со cпикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой ознакомилась с рядом исторических и культурных мест города Душанбе в рамках своего официального визита в Республику Таджикистан.

Об этом Report сообщили в управлении по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Сначала члены делегации посетили состоящий из 12 крупных залов комплекс "Кохи Навруз", где им было сказано, что он предназначен для проведения различных мероприятий и торжеств. Гостям показали экспозицию и залы комплекса.

Потом азербайджанская парламентская делегация побывала в Национальном музее Таджикистана и ознакомилась с экспонатами, повествующими о древней истории и культуре таджикского народа.