Делегация МИД Азербайджана во главе с Эльмаром Мамедъяровым посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

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Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Делегация МИД Азербайджана во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым сегодня посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов по случаю Дня сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана, отмечаемого 9 июля.

Как сообщает Report, посетив Аллею почетного захоронения, делегация во главе с министром почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Далее делегация посетила Аллею шехидов, отдав дань памяти людям, погибшим за независимость Азербайджана.

День сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 августа 2007 года.