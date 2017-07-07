Делегация МИД Азербайджана во главе с Эльмаром Мамедъяровым посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ФОТО

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Делегация МИД Азербайджана во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым сегодня посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов по случаю Дня сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана, отмечаемого 9 июля.
Как сообщает Report, посетив Аллею почетного захоронения, делегация во главе с министром почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.
Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
Далее делегация посетила Аллею шехидов, отдав дань памяти людям, погибшим за независимость Азербайджана.
День сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 августа 2007 года.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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