Делегация межпарламентской группы дружбы Чехия-Азербайджан побывала в Агдаме

Делегация межпарламентской группы дружбы Чехия-Азербайджан Палаты депутатов Парламента Чешской Республики побывала в Агдаме.

Делегация межпарламентской группы дружбы Чехия-Азербайджан Палаты депутатов Парламента Чешской Республики побывала в Агдаме.

Как передает Report , об этом написал в Twitter специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Члены делегации ознакомились с разрушениями и проводимыми на территории восстановительно-строительными работами.