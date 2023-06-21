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Делегация межпарламентской группы дружбы Чехия-Азербайджан побывала в Агдаме

Делегация межпарламентской группы дружбы Чехия-Азербайджан побывала в Агдаме Делегация межпарламентской группы дружбы Чехия-Азербайджан Палаты депутатов Парламента Чешской Республики побывала в Агдаме.
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 23:41
Делегация межпарламентской группы дружбы Чехия-Азербайджан побывала в Агдаме

Делегация межпарламентской группы дружбы Чехия-Азербайджан Палаты депутатов Парламента Чешской Республики побывала в Агдаме.

Как передает Report, об этом написал в Twitter специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Члены делегации ознакомились с разрушениями и проводимыми на территории восстановительно-строительными работами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇexiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu Ağdama səfər edib

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