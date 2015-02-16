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    Делегация Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана находится с визитом в Баку

    В Университете АДА состоится круглый стол с участием делегации

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Делегация Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана находится с визитом в Азербайджане.

    Как сообщили Report в посольстве Туркменистана в Азербайджане, в делегацию входят ректор университета Эсен Айдогдыев, сотрудник университета Мурат Меликов и преподаватель международных отношений Джума Моллавердиев.

    Согласно информации, 17 февраля делегация посетит Университет АДА, где встретится с ректором университета, послом Хафизом Пашаевым, а также проведет "круглый стол" на тему "20-летия нейтралитета Туркменистана и отношений между Туркменистаном и Азербайджаном".

    Кроме того, ожидаются встречи делегации с официальными лицами Азербайджана, в ходе которых будут обсуждены перспективы сотрудничества.

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