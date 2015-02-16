Делегация Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана находится с визитом в Баку

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Делегация Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Туркменистана в Азербайджане, в делегацию входят ректор университета Эсен Айдогдыев, сотрудник университета Мурат Меликов и преподаватель международных отношений Джума Моллавердиев.

Согласно информации, 17 февраля делегация посетит Университет АДА, где встретится с ректором университета, послом Хафизом Пашаевым, а также проведет "круглый стол" на тему "20-летия нейтралитета Туркменистана и отношений между Туркменистаном и Азербайджаном".

Кроме того, ожидаются встречи делегации с официальными лицами Азербайджана, в ходе которых будут обсуждены перспективы сотрудничества.