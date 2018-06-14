Делегация Международного центра Низами Гянджеви встретилась с министром обороны Израиля

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Продолжается визит в Израиль делегации Международного центра Низами Гянджеви.

Как сообщили Report в центре, в рамках визита состоялись встречи с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, министром социального равенства Гилой Гамлиэль, экс-президентом Израиля и бывшим спикером Кнессета Далией Ицик, экс-премьером Эхудом Бараком, бывшим министром иностранных дел Ципи Ливни.

Члены делегации рассказали израильским политикам о деятельности центра, поставленных целях, будущих планах. Были проведены обсуждения касательно итогов VI Глобального Бакинского форума, сообщено о подготовке к запланированному на 2019 год VII Глобальному Бакинскому форуму.

Во время обсуждения был затронут вопрос установления мира и безопасности на Ближнем Востоке. Было отмечено, что предложения и идеи опытных членов центра внесут в этот процесс вклад.

Кроме того, была отмечена заинтересованность в расширении связей между Международным центром Низами Гянджеви и Израилем. Было отмечено, что партнерские отношения с Азербайджаном создают условия для развития этого сотрудничества.