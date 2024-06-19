Делегация МЧС представила Азербайджан на заседании стран СНГ в Беларуси

Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во главе с министром Кямаледдином Гейдаровым приняла участие в 36-м заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств - участников СН

Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во главе с министром Кямаледдином Гейдаровым приняла участие в 36-м заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств - участников СНГ в Беларуси.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Выступая на заседании, министр К. Гейдаров проинформировал о работе, проделанной в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями в нашей стране после состоявшегося в прошлом году 35-го заседания Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Было отмечено, что в результате принятых незамедлительных мер удалось с минимальным ущербом ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К.Гейдаров также отметил важность оперативного обмена информацией между соответствующими ведомствами стран-членов СНГ в целях эффективного реагирования на масштабные чрезвычайные ситуации.

На заседании также были обсуждены деятельность Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в 2023-2024 годах и меры по совершенствованию сотрудничества, проект основного плана действий Совета на 2024-2025 годы, в том числе состояние реализации принятых решений.

В завершение главы делегаций подписали постановление 36-го заседания Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.