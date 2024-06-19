О нас

Делегация МЧС представила Азербайджан на заседании стран СНГ в Беларуси

Делегация МЧС представила Азербайджан на заседании стран СНГ в Беларуси Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во главе с министром Кямаледдином Гейдаровым приняла участие в 36-м заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств - участников СН
Внешняя политика
19 июня 2024 г. 22:07
Делегация МЧС представила Азербайджан на заседании стран СНГ в Беларуси

Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во главе с министром Кямаледдином Гейдаровым приняла участие в 36-м заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств - участников СНГ в Беларуси.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Выступая на заседании, министр К. Гейдаров проинформировал о работе, проделанной в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями в нашей стране после состоявшегося в прошлом году 35-го заседания Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Было отмечено, что в результате принятых незамедлительных мер удалось с минимальным ущербом ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К.Гейдаров также отметил важность оперативного обмена информацией между соответствующими ведомствами стран-членов СНГ в целях эффективного реагирования на масштабные чрезвычайные ситуации.

На заседании также были обсуждены деятельность Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в 2023-2024 годах и меры по совершенствованию сотрудничества, проект основного плана действий Совета на 2024-2025 годы, в том числе состояние реализации принятых решений.

В завершение главы делегаций подписали постановление 36-го заседания Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan MDB-nin fövqəladə hallar üzrə Dövlətlərarası Şurasının iclasında təmsil olunub

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi