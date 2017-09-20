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    Делегация комитета ЕС по политике и безопасности посетит Азербайджан

    В состав делегации войдут послы 28 стран-членов ЕС комитета политики и безопасности© Report

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Делегация комитета ЕС по политике и безопасности посетит Азербайджан в начале октября. 

    Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

    Как заявил посол, в состав делегации войдут послы 28 стран-членов ЕС комитета политики и безопасности. Планируется, что делегация ЕС прибудет в Баку 3 октября.

    По его словам, в ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС, в том числе в сфере политики и безопасности.

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