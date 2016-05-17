Делегация из Ватикана обсудила в Баку предстоящий визит Папы Римского

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Делегация из Ватикана обсудила в Баку программу и повестку предстоящего в октябре визита Папы Римского в Азербайджан.

Об этом Report заявил ординарий Апостольской префектуры Римско-Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.

По его словам, делегация во главе с посланником Ватикана по Южному Кавказу, нунцием Мареком Солчински 15-17 мая посетила Баку. В ходе визита делегации состоялись ряд встреч, в том числе с главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде, на которых были обсуждены вопросы касательно приезда Папы Римского в Азербайджан.

Стороны определились с датой визита, который состоится 2 октября.