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Делегация из Новой Каледонии побывала в Милли Меджлисе

Делегация из Новой Каледонии побывала в Милли Меджлисе 21 октября в Милли Меджлисе состоялась встреча делегации из Новой Каледонии с группой депутатов.
Внешняя политика
21 октября 2023 г. 11:06
Делегация из Новой Каледонии побывала в Милли Меджлисе

21 октября в Милли Меджлисе состоялась встреча делегации из Новой Каледонии с группой депутатов.

Как сообщает Report, глава азербайджанской делегации Турал Гянджалиев рассказал о бедствиях, которые принес миру неоколониализм.

Руководитель Бакинской инициативной группы Айхан Аббасов в своем выступлении напомнил, что данная структура была создана в августе текущего года. По его словам, за это короткое время была проделана большая работа, проведено два международных мероприятия.

По словам Аббасова, основной целью проводимых мероприятий является борьба с неоколониализмом.

Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев подчеркнул, что несмотря на отмену колониализма во всем мире решением ООН, Франция по-прежнему продолжает эту политику.

Представитель Мартиники Франциск Кароль рассказал, что Франция проводила колониальную политику на Мартинике, как и во многих других местах, подавляла местное население.

В завершение мероприятия гости поблагодарили Азербайджан за созданные условия и инициативу. Они выразили надежду, что и другие государства присоединятся к данной инициативе Азербайджана.

Напомним, что вчера в Баку при организаторстве Бакинской инициативной группы (БИГ) прошла международная конференция на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость". В конференции приняли участие официальные лица, представители 14 стран, а также заморских территорий, находящихся в колониальной зависимости Франции, а также Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".

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Версия на английском языке Delegation from New Caledonia visit Azerbaijani parliament
Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyadan olan nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub

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