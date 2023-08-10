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Делегация из Китая прибыла в Нахчыван

Делегация из Китая прибыла в Нахчыван Официальная делегация города Чунцин Китайской Народной Республики прибыла в Нахчыванскую Автономную Республику.
Внешняя политика
10 августа 2023 г. 11:21
Делегация из Китая прибыла в Нахчыван

Официальная делегация города Чунцин Китайской Народной Республики прибыла в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, сначала гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный на главной площади города, и возложили к нему цветы.

Затем в музее Гейдара Алиева гости ознакомились с экспонатами, отражающими жизнь и государственную деятельность великого лидера.

В рамках визита гости встретятся с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуадом Наджафли для обсуждения вопросов развития экономических и культурных связей.

Гости также ознакомятся с производством, сферой услуг и туристическими ресурсами Нахчывана.

Отметим, что в 2021 году был подписан "Меморандум об установлении отношений дружбы и сотрудничества между Нахчыванской Автономной Республикой и городом Чунцин".

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Версия на английском языке ФотоChinese delegation arrives in Azerbaijan’s Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке ФотоÇunçin şəhərinin nümayəndə heyəti Naxçıvana səfərə gəlib

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