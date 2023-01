Израильская делегация почтила память жертв 20 Января на Аллее шехидов в Баку.

Как передает Report, об этом написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в Twitter.

"После завершения конференции послов Израиля, политический директор министерства иностранных дел Израиля Ализа Бин-Нун возглавила делегацию, посетившую Аллею шехидов в Баку, чтобы, проявив солидарность с народом Азербайджана, почтить память жертв "Черного января", - отметил посол.