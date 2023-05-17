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Делегация хорватского парламента посетила Агдам и ознакомилась со следами армянского вандализма

Делегация хорватского парламента посетила Агдам и ознакомилась со следами армянского вандализма Делегация азербайджано-хорватской межпарламентской группы дружбы во главе с заместителем председателя парламента Хорватии Даворко Видовичем, находящаяся с официальным визитом в нашей стране для участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 1
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 19:52
Делегация хорватского парламента посетила Агдам и ознакомилась со следами армянского вандализма

Делегация азербайджано-хорватской межпарламентской группы дружбы во главе с заместителем председателя парламента Хорватии Даворко Видовичем, находящаяся с официальным визитом в нашей стране для участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, 17 мая осмотрела в Агдаме следы армянского вандализма, а также ознакомилась со строительными работами.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В Агдаме гости сначала посетили штаб специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

В ходе визита была дана информация о сооружениях, подвергшихся армянским зверствам. Было отмечено, что армянский вандализм не обошел стороной не только места проживания, но и исторические памятники Азербайджана.

Членам делегации была предоставлена подробная информация о строительных работах, проводимых в рамках генерального плана города Агдам. Было с уверенностью заявлено, что Агдам, известный как "Хиросима Кавказа", по инициативе президента Азербайджана станет одним из красивейших городов региона, будет обеспечено безопасное возвращение на эти земли людей, которые 30 лет находились в изоляции от Родины.

Участники поездки также ознакомились с руинами города Агдам, разрушенного в результате армянского зверства, и осмотрели уцелевшую стену драматического театра.

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Версия на английском языке ФотоCroatian parliamentary delegation gets acquainted with traces of Armenian vandalism in Aghdam 
Версия на азербайджанском языке ФотоXorvatiya parlamentinin nümayəndə heyəti Ağdama gedib, erməni vandalizminin izləri tanış olub

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