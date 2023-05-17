Делегация хорватского парламента посетила Агдам и ознакомилась со следами армянского вандализма

Делегация азербайджано-хорватской межпарламентской группы дружбы во главе с заместителем председателя парламента Хорватии Даворко Видовичем, находящаяся с официальным визитом в нашей стране для участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 1

Делегация азербайджано-хорватской межпарламентской группы дружбы во главе с заместителем председателя парламента Хорватии Даворко Видовичем, находящаяся с официальным визитом в нашей стране для участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, 17 мая осмотрела в Агдаме следы армянского вандализма, а также ознакомилась со строительными работами.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В Агдаме гости сначала посетили штаб специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

В ходе визита была дана информация о сооружениях, подвергшихся армянским зверствам. Было отмечено, что армянский вандализм не обошел стороной не только места проживания, но и исторические памятники Азербайджана.

Членам делегации была предоставлена подробная информация о строительных работах, проводимых в рамках генерального плана города Агдам. Было с уверенностью заявлено, что Агдам, известный как "Хиросима Кавказа", по инициативе президента Азербайджана станет одним из красивейших городов региона, будет обеспечено безопасное возвращение на эти земли людей, которые 30 лет находились в изоляции от Родины.

Участники поездки также ознакомились с руинами города Агдам, разрушенного в результате армянского зверства, и осмотрели уцелевшую стену драматического театра.