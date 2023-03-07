Делегация Госдумы России посетила Аллею шехидов

7 марта делегация во главе с заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Шолбаном Кара-оолом, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Аллею почетного захоронения и почтила память общенационального лидер

7 марта делегация во главе с заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Шолбаном Кара-оолом, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Аллею почетного захоронения и почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя нашего современного независимого государства Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в парламенте.

Гости возложили цветы к могиле Великого лидера.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на могилу которой были возложены цветы.

Затем гости почтили на Аллее шехидов память героических сынов Родины, отдавших свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

В ходе визита делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев и другие официальные лица.