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Делегация Госдепартамента США посетила Аллею шехидов и почтила память жертв 20 Января

Делегация Госдепартамента США посетила Аллею шехидов и почтила память жертв 20 Января 11:17
Внешняя политика
20 января 2023 г. 11:44
Делегация Госдепартамента США посетила Аллею шехидов и почтила память жертв 20 Января

Сегодня делегация Государственного департамента США во главе с директором Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам посетило Аллею Шехидов, чтобы выразить свое почтение к памяти погибших во время трагических событий 20 января 33 года назад.

Как передает Report, об этом сообщило посольство США в нашей стране в Твиттере.

“Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования друзьям и родственникам, потерявшим своих близких во время жестокого подавления народного протеста, и помним о жертвах, принесенных теми, кто мирно отстаивал свои убеждения", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

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