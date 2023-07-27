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Делегация генеральной прокуратуры Молдовы находится с визитом в Азербайджане

Делегация генеральной прокуратуры Молдовы находится с визитом в Азербайджане Делегация во главе с исполняющим обязанности генерального прокурора Молдовы Ионом Мунтяну находится в Азербайджане с визитом по приглашению генпрокурора Кямрана Алиева.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 20:28
Делегация генеральной прокуратуры Молдовы находится с визитом в Азербайджане

Делегация во главе с исполняющим обязанности генерального прокурора Молдовы Ионом Мунтяну находится в Азербайджане с визитом по приглашению генпрокурора Кямрана Алиева.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, делегация посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память великого лидера, архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила цветы к его могиле. Делегация также почтила память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложила цветы к ее могиле.

Затем гости посетили Аллею шехидов и возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

На двусторонней встрече в Генпрокуратуре К.Алиев проинформировал коллегу о реформах, проводимых в направлении укрепления законности и обеспечения верховенства закона в нашей стране в соответствии со стратегическим курсом и приоритетами государственной политики, реализуемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кямран Алиев проинформировал гостя о широкомасштабных работах по восстановлению, проводимых в Карабахе.

И.о. генпрокурора Молдовы И.Мунтяну выразил удовлетворение сотрудничеством с органами прокуратуры Азербайджана. Подчеркнув положительную динамику отношений между прокуратурами Азербайджана и Молдовы, отметил необходимость и перспективы развития этих отношений в будущем.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, эффективности сотрудничества в рамках международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoldova Baş prokurorluğunun nümayəndə heyəti Azərbaycanda işgüzar səfərdədir

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