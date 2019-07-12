​Делегация французских депутатов посетит Азербайджан

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Парламентская делегация группы дружбы Франция-Кавказ посетит Баку в конце сентября.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, выступая в ходе мероприятия, посвященного Национальному дню Франции - Дню взятия Бастилии.

Посол отметила, что парламентское сотрудничество между странами развивается.

А.Буше также напомнила, что на этой неделе Азербайджан также посетила обширная делегация MEDEF, в состав которой вошли около 70 глав французских компаний.