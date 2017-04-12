Делегация Европарламента планирует посетить Азербайджан

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Делегация комитета по Внешним связям Европарламента (AFET) планирует посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, визит запланирован на первое полугодие, точные сроки визита пока не определены.

В ходе визита делегация планирует провести ряд встреч с официальными лицами для обсуждения сотрудничества между Европарламентом и Азербайджаном.

Ожидается, что делегация комитета по Внешним связям Европарламента посетит также Грузию и Армению.