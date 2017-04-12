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    Делегация Европарламента планирует посетить Азербайджан

    Визит запланирован на первое полугодие

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Делегация  комитета по Внешним связям Европарламента (AFET) планирует посетить Азербайджан. 

    Как сообщает Report, визит запланирован на первое полугодие, точные сроки визита пока не определены.

    В ходе визита делегация планирует провести ряд встреч с официальными лицами для обсуждения сотрудничества между Европарламентом и Азербайджаном.

    Ожидается, что делегация комитета по Внешним связям Европарламента посетит также Грузию и Армению. 

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