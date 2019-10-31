Делегация ЕС в Азербайджане: Мы не поддерживаем беспорядки на улицах Баку

Делегация Европейского Союза в Азербайджане полностью опровергает утверждения некоторых СМИ, согласно которым посол ЕС поддерживает беспорядки на улицах Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении делегации ЕС в Азербайджане.

"Азербайджан является важным партнером ЕС, участником Восточного партнерства, а также нашим стратегическим партнером в области энергетики. ЕС также поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Мы работаем вместе, чтобы развивать наше партнерство и расширять наше сотрудничество посредством нового всеобъемлющего и амбициозного Соглашения, охватывающего большое количество тем, включая права человека", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что ЕС продолжает поддерживать программу реформ Азербайджана: "ЕС является первым торговым партнером и инвестором Азербайджана, как в нефтяном, так и в ненефтяном секторе. Мы поддерживаем программу диверсификации экономики Азербайджана, в частности, посредством поддержки образования и регионального развития".

"Делегация Европейского Союза, в соответствии с международным правом и практикой, имеет контакты со всеми слоями азербайджанского общества. Это означает, что мы слушаем, но мы не принимаем чью-то сторону. Поскольку это практикуется дипломатическими службами по всему миру, мы встречаемся как с представителями правительства, а также оппозиции, гражданского общества и другими группами", - отметили в представительстве ЕС.

Напомним, ранее Исполнительная власть города Баку (ИВ) ответила на обращение Национального совета, дав согласие на проведение митинга 2 ноября на территории Гарадагской тренировочно-спортивной базы Спортивного клуба "Нефтчи" в поселке Локбатан.