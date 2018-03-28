Делегация ЕС по вопросам политики и безопасности посетит Азербайджан

© Report

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан и ЕС обсуждают вопрос визита делегации ЕС по вопросам безопасности и политическим вопросам".

Об этом Report заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестудис Янкаускас.

"Мы интенсивно работаем по отношениям Азербайджана и ЕС. Мы дальше работаем по основополагающему документу. Сейчас ищем дату для приезда европейских переговорщиков по вопросам безопасности и политическим вопросам", - заявил посол.

В ходе визита делегация обсудит в Баку вопросы развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в сферах политики и безопасности.