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Делегация ЦИК будет наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане

Делегация ЦИК будет наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане 8 июля делегация под руководством председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Мазахира Панахова по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан отбыла в Ташкент.
Внешняя политика
8 июля 2023 г. 13:45
Делегация ЦИК будет наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане

8 июля делегация под руководством председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Мазахира Панахова по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан отбыла в Ташкент.

Как сообщили Report в отделе печати и коммуникаций Секретариата ЦИК, основной целью визита в Узбекистан является проведение встречи Мазахира Панахова с его узбекским коллегой и наблюдение в качестве международного наблюдателя за внеочередными президентскими выборами, которые состоятся 9 июля.

В рамках визита также запланированы встречи председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана с руководителями организаций, участвующих в наблюдении за выборами в Узбекистане, и руководителями избирательных органов зарубежных стран.

Представители ЦИК также представлены в составе миссий по наблюдению за выборами Организации тюркских государств и Содружества Независимых Государств.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov Özbəkistanda prezident seçkilərini müşahidə edəcək

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