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Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за выборами в Молдове

Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за выборами в Молдове Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана отправилась с визитом в Кишинев для наблюдения за референдумом и президентскими выборами, которые пройдут в Молдове 20 октября.
Внешняя политика
19 октября 2024 г. 11:51
Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за выборами в Молдове

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана отправилась с визитом в Кишинев для наблюдения за референдумом и президентскими выборами, которые пройдут в Молдове 20 октября.

Как сообщили Report в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК, визит состоялся по приглашению председателя ЦИК Молдовы.

В состав азербайджанской делегации входят заместитель председателя ЦИК Азербайджана Ровзат Гасымов и завотделом по международным связям Секретариата ЦИК Рашид Юсифбейли.

В рамках визита они проведут встречи с председателем ЦИК Молдовы Анжеликой Караман и другими официальными лицами, а также обсудят возможности расширения межведомственных связей и обмена опытом.

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Версия на азербайджанском языке MSK nümayəndə heyəti Moldovada seçkiləri müşahidə edəcək

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