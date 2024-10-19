Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за выборами в Молдове

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана отправилась с визитом в Кишинев для наблюдения за референдумом и президентскими выборами, которые пройдут в Молдове 20 октября.

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана отправилась с визитом в Кишинев для наблюдения за референдумом и президентскими выборами, которые пройдут в Молдове 20 октября.

Как сообщили Report в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК, визит состоялся по приглашению председателя ЦИК Молдовы.

В состав азербайджанской делегации входят заместитель председателя ЦИК Азербайджана Ровзат Гасымов и завотделом по международным связям Секретариата ЦИК Рашид Юсифбейли.

В рамках визита они проведут встречи с председателем ЦИК Молдовы Анжеликой Караман и другими официальными лицами, а также обсудят возможности расширения межведомственных связей и обмена опытом.