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Делегация Бундестага Германии посетит Азербайджан

Делегация Бундестага Германии посетит Азербайджан 1-2 ноября делегация Бундестага Германии посетит Азербайджан
Внешняя политика
26 октября 2021 г. 16:04
Делегация Бундестага Германии посетит Азербайджан

1-2 ноября делегация Бундестага Германии посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Германии в Азербайджане, делегацию возглавит депутат Карл-Юлиус Кроненберг.

В рамках визита в Баку он отберет кандидатов из Азербайджана для международной парламентской стипендиальной программы Бундестага Германии (IPS ).

Отметим, что в рамках программы IPS с 1 марта по 31 июля 2022 года 120 стипендиатов из 44 стран мира смогут ознакомиться с парламентской системой Германии в рамках стипендии, полностью финансируемой Бундестагом.

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Версия на английском языке Bundestag delegation to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Almaniya Bundestaqının üzvləri Azərbaycana gələcək

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