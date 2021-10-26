Делегация Бундестага Германии посетит Азербайджан

1-2 ноября делегация Бундестага Германии посетит Азербайджан

1-2 ноября делегация Бундестага Германии посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Германии в Азербайджане, делегацию возглавит депутат Карл-Юлиус Кроненберг.

В рамках визита в Баку он отберет кандидатов из Азербайджана для международной парламентской стипендиальной программы Бундестага Германии (IPS ).

Отметим, что в рамках программы IPS с 1 марта по 31 июля 2022 года 120 стипендиатов из 44 стран мира смогут ознакомиться с парламентской системой Германии в рамках стипендии, полностью финансируемой Бундестагом.