Делегация Азербайджана возложила цветы к памятнику Гейдара Алиева в Астрахани

Сегодня делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, находящаяся с визитом в Астрахани, посетила мемориал Вечного огня и памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Сегодня делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, находящаяся с визитом в Астрахани, посетила мемориал Вечного огня и памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Как передает Report, они почтили память героев Второй мировой войны и возложили цветы к вечному огню.

Далее гости направились к памятнику Гейдара Алиева в Астрахани, вокруг которого разбит сквер, названный в его честь.

Азербайджанская делегация почтила память Гейдара Алиева и возложила цветы к его памятнику. В сквере были посажены деревья в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана.

Отметим, что памятник общенациональному лидеру Азербайджана был открыт в Астрахани в 2010 году на набережной Приволжского затона. В 2012 году неподалеку от памятника Гейдару Алиеву был возведен Мост дружбы России и Азербайджана, который соединил сквер Гейдара Алиева и проспект Гужвина.