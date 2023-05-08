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Делегация Азербайджана возложила цветы к памятнику Гейдара Алиева в Астрахани

Делегация Азербайджана возложила цветы к памятнику Гейдара Алиева в Астрахани Сегодня делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, находящаяся с визитом в Астрахани, посетила мемориал Вечного огня и памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 12:23
Делегация Азербайджана возложила цветы к памятнику Гейдара Алиева в Астрахани

Сегодня делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, находящаяся с визитом в Астрахани, посетила мемориал Вечного огня и памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Как передает Report, они почтили память героев Второй мировой войны и возложили цветы к вечному огню.

Далее гости направились к памятнику Гейдара Алиева в Астрахани, вокруг которого разбит сквер, названный в его честь.

Азербайджанская делегация почтила память Гейдара Алиева и возложила цветы к его памятнику. В сквере были посажены деревья в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана.

Отметим, что памятник общенациональному лидеру Азербайджана был открыт в Астрахани в 2010 году на набережной Приволжского затона. В 2012 году неподалеку от памятника Гейдару Алиеву был возведен Мост дружбы России и Азербайджана, который соединил сквер Гейдара Алиева и проспект Гужвина.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti Həştərxanda Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib
Версия на английском языке Azerbaijani delegation members lay flowers at Heydar Aliyev's monument in Astrakhan

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