Делегация Азербайджана участвует в сессии ПА НАТО

Делегация Азербайджана принимает участие в 68-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в столице Испании Мадриде.

Делегация Азербайджана принимает участие в 68-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в столице Испании Мадриде.

Как сообщает Report, в сессии принимают участие представители 30 стран-членов Альянса, а также государств-партнеров.

В рамках мероприятия обсуждаются такие темы, как ситуация в Украине, новая стратегическая концепция НАТО, принятая на саммите Альянса в Мадриде 28-30 июня, политика обороны и сдерживания НАТО, кибербезопасность, энергетическая безопасность, климатические изменения.

В сессии планируется выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга.