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Делегация Азербайджана участвует в сессии ПА НАТО

Делегация Азербайджана участвует в сессии ПА НАТО Делегация Азербайджана принимает участие в 68-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в столице Испании Мадриде.
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 14:19
Делегация Азербайджана участвует в сессии ПА НАТО

Делегация Азербайджана принимает участие в 68-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в столице Испании Мадриде.

Как сообщает Report, в сессии принимают участие представители 30 стран-членов Альянса, а также государств-партнеров.

В рамках мероприятия обсуждаются такие темы, как ситуация в Украине, новая стратегическая концепция НАТО, принятая на саммите Альянса в Мадриде 28-30 июня, политика обороны и сдерживания НАТО, кибербезопасность, энергетическая безопасность, климатические изменения.

В сессии планируется выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Версия на английском языке Azerbaijani delegation participating in NATO PA session
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndə heyəti NATO PA-nın sessiyasında iştirak edir

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