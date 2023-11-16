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Делегация Азербайджана приняла участие в заседании высокого уровня комитета ОЭСР

Делегация Азербайджана приняла участие в заседании высокого уровня комитета ОЭСР В Париже состоялось заседание высокого уровня Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором Азербайджан представлен в статусе участника.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 19:57
Делегация Азербайджана приняла участие в заседании высокого уровня комитета ОЭСР

В Париже состоялось заседание высокого уровня Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором Азербайджан представлен в статусе участника.

Как сообщает Report, Азербайджан на мероприятии представляло Агентство содействия международному развитию (AİDA), действующее при МИД.

В мероприятии приняли участие представители более 50 государств, включая доноров Комитета содействия развитию - США, Великобританию, Японию, Германию, Корею, Италию, Францию, Швецию, Испанию и Данию, и стран со статусом участников или партнеров комитета - Азербайджан, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Болгарию, Румынию и Индонезию, и около 10 международных организаций.

Основной целью мероприятия было обсуждение результатов, достигнутых в области содействия международному развитию, вопросов, стоящих на повестке дня в связи с будущей деятельностью, а также возможностей сотрудничества между странами и международными структурами, представленными в комитете.

В рамках визита 14-15 ноября состоялись двусторонние встречи с руководящими лицами Комитета содействия развитию ОЭСР, считающегося самой влиятельной в мире структурой в области содействия международному развитию.

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