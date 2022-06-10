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Делегация Азербайджана принимает участие в Молодежном межпарламентском форуме в Петербурге

Делегация Азербайджана принимает участие в Молодежном межпарламентском форуме в Петербурге В штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге проходит Молодежный межпарламентский форум стран-участников СНГ «Молодые парламентарии - взгляд в будущее Содружества», который посвящен 30-летнему юбилею МПА СНГ и 10-летию действующей в е
Внешняя политика
10 июня 2022 г. 11:04
Делегация Азербайджана принимает участие в Молодежном межпарламентском форуме в Петербурге

В штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге проходит Молодежный межпарламентский форум стран-участников СНГ «Молодые парламентарии - взгляд в будущее Содружества», который посвящен 30-летнему юбилею МПА СНГ и 10-летию действующей в ее рамках Молодежной межпарламентской ассамблеи.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Секретариата Совета МПА СНГ, в мероприятиях форума принимает участие делегация Азербайджана во главе с координатором Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, членом Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Эмином Гаджиевым.

Молодые парламентарии и лидеры общественных движений обсуждают приоритетные направления международного молодежного сотрудничества, современные вызовы и роль общественной молодежной дипломатии, опыт и перспективы развития молодежных парламентских структур на пространстве СНГ.

Со словами приветствия к участникам форума обратились главы парламентских делегаций Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В приветствии, направленном председателем Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой говорится, что Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ «способствует укреплению дружеских связей и взаимодействию в молодежной среде». «Проекты и мероприятия, которые реализуются в рамках Ассамблеи, позволяют передавать из поколения в поколение общую память и дружеские отношения, объединяющие наши народы», — подчеркнула Сахиба Гафарова и отметила, что в этот юбилейный год в Молодежной межпарламентской ассамблее СНГ председательствует Милли Меджлис.

Молодые парламентарии открыли тематический цветник в историческом Таврическом саду у штаб-квартиры Межпарламентской Ассамблеи СНГ, посвященный юбилею организации.

Сегодня в рамках форума проходят семинары, дискуссионные панели и мастер-классы. На полях форума также состоится 18-е заседание ММПА СНГ, посвященное Году народного творчества и культурного наследия в СНГ.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndə heyəti Rusiyada Gənclərin Parlamentlərarası Forumunda iştirak edir

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