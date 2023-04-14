Делегация Азербайджана посетила Измирский офис AK Parti

Находящаяся с визитом в Турции азербайджанская делегация посетила Измирский офис правящей Партии справедливости и развития (AK Parti).

Находящаяся с визитом в Турции азербайджанская делегация посетила Измирский офис правящей Партии справедливости и развития (AK Parti).

Как сообщает командированный в Измир сотрудник Report, глава офиса Билал Сайгылы принял азербайджанскую делегацию.

В состав делегации, возглавляемой председателем комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководителем рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиманом Амираслановым, вошли члены правления партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутаты Анар Искендеров, Азер Бадамов, член ревизионной комиссии ПЕА, депутат Малахат Ибрагимгызы, депутат ПЕА председатель Бинагадинской районной организации Вусар Исмаилов и другие.

В ходе встречи было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения, основанные на исторических корнях и общих ценностях, в результате целенаправленной политики лидеров обеих стран достигли вершины стратегического союзничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между ПЕА и АК Parti.