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Делегация Азербайджана ответила на предвзятые заявления британского депутата в ПА ОБСЕ

Делегация Азербайджана ответила на предвзятые заявления британского депутата в ПА ОБСЕ Азербайджанская делегация ответила на антиазербайджанские заявления главы делегации Великобритании Джона Виттингдейла на сессии ПА ОБСЕ.
Внешняя политика
23 февраля 2024 г. 16:53
Делегация Азербайджана ответила на предвзятые заявления британского депутата в ПА ОБСЕ

Азербайджанская делегация ответила на антиазербайджанские заявления главы делегации Великобритании Джона Виттингдейла на сессии ПА ОБСЕ.

Как сообщает Report, член азербайджанской делегации Тахир Миркишили выразил сожаление по поводу предвзятого выступления британского парламентария.

Миркишили назвал необоснованным сравнение Украины и Армении, когда первая потеряла 20% своих территорий, в то время как вторая некогда оккупирована 20% территорий Азербайджана.

Он также призвал ставить различие между Арменией и Азербайджаном, земли которого находились под армянской оккупацией в течение почти 30 лет.

"Подобные заявления не изменят реалий об агрессии Армении и ее последствиях, которые Азербайджан пытается устранить. Азербайджан, как многонациональная и многоконфессиональная страна, также вносит вклад в развитие межцивилизационного диалога и мирное сосуществование людей, исповедующих разные религии", - сказал Миркишили.

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Версия на английском языке Azerbaijani delegation responds to biased speech of British MP in OSCE PA
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndə heyəti ATƏT PA-da britaniyalı deputatın qərəzli çıxışına cavab verib

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