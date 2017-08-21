Делегация Астраханской области в ближайшее время посетит Азербайджан

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Наши отношения с Азербайджаном находятся на высочайшем уровне благодаря позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также руководства Наримановского района города Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил губернатор Астраханской области Александр Жилкин на встрече с прибывшим с рабочим визитом в область главой исполнительной власти Наримановского района Абдином Фарзалиевым.

"Реализация на протяжении нескольких лет Азербайджаном ряда гуманитарных проектов в городе Астрахани скрепляет наши отношения. Население многонациональной Астраханской области с большим уважением относится к нашему доброму соседу – Азербайджану и азербайджанскому народу", - заявил Александр Жилкин.

Говоря о строящемся в Астрахани Азербайджанском деловом центре, Жилкин отметил, что возводящийся в рамках 300-летия Астраханской губернии центр, станет местом притяжения российского и азербайджанского бизнеса.

В ходе рабочей встречи Александр Жилкин и Абдин Фарзалиев обсудили вопросы, связанные с завершением строительства Азербайджанского делового центра и предстоящего визита в Азербайджан официальной делегации Астраханской области во главе с губернатором А. Жилкиным.