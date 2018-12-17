Делегация Астраханской области посетит Азербайджан

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Делегация Астраханской области России во главе с врио губернатора области Сергеем Морозовым посетит Азербайджан.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу администрации области, визит состоится 18-19 декабря.

В рамках визита будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества, координации выполнения Соглашения между Правительством Астраханской области и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Отмечается, что Астраханская область заинтересована в активизации торговых связей с Азербайджаном, возобновлении авиасообщения между городами Астраханью и Баку, развитии инвестиционного сотрудничества, расширении взаимодействия в сферах туризма, образования.