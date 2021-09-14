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Делегация Ассоциации Омбудсменов ОИС прибыла в Азербайджан

Делегация Ассоциации Омбудсменов ОИС прибыла в Азербайджан По приглашению Омбудсмена Азербайджана делегация во главе с Президентом Ассоциации Омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества г-ном Шарафом Малкочем прибыла в нашу страну с миссией по установлению фактов на наших освобожденных территориях.
Внешняя политика
14 сентября 2021 г. 21:18
Делегация Ассоциации Омбудсменов ОИС прибыла в Азербайджан

По приглашению Омбудсмена Азербайджана делегация во главе с Президентом Ассоциации Омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества г-ном Шарафом Малкочем прибыла в нашу страну с миссией по установлению фактов на наших освобожденных территориях.

Как передает Report, информацию об этом распространил Аппарат омбудсмена Азербайджана.

Приветствуя гостей, Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева рассказала о важности визита и выразила свою благодарность делегации.

В рамках визита, который состоится 14-19 сентября, запланирован ряд официальных встреч. Дополнительная информация о деталях визита будет предоставлена общественности.

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Версия на азербайджанском языке İƏT Ombudsmanlar Assosiasiyası azad edilmiş ərazilərdə faktaraşdırıcı missiya aparacaq

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