Делегация Архангельской области посетит Азербайджан

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников встретился с делегацией Азербайджана во главе с вице-консулом генерального консульства в Санкт-Петербурге Эльчином Мамедовым, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Губернатора и правительства Архангельской области.

Виктор Иконников подчеркнул, что отношения между Архангельской областью и Азербайджаном имеют большую историю и динамичное развитие.

По его словам, в рамках визита в Архангельскую область делегация Азербайджана примет участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых 80-летию Архангельской области. А 24-25 декабря запланирована бизнес-миссия Архангельской области в Баку.

Представляя экономический и инвестиционный потенциал Архангельской области, В.Иконников выделил основные векторы дальнейшего двустороннего сотрудничества. Среди них – транспортно-логистическое направление, лесопромышленная отрасль, рыбопереработка, сфера образования, культура и туризм.

В свою очередь вице-консул Эльчин Мамедов отметил, что перспектив развития двусторонних отношений между Архангельской областью и Азербайджаном очень много.

"В первую очередь, это экономическое сотрудничество и гуманитарные связи. Наше сотрудничество укрепляется и развивается", – констатировал он.