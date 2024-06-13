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Делегация AK Parti посетит Шушу

Делегация AK Parti посетит Шушу Сегодня делегация Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) совершит визит в Азербайджан.
Внешняя политика
13 июня 2024 г. 12:12
Делегация AK Parti посетит Шушу

Сегодня делегация Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) совершит визит в Азербайджан.

Об этом Report сообщил глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат парламента Турции Шамиль Айрым.

Он отметил, что визит будет осуществлен по приглашению партии "Ени Азербайджан": "В рамках визита делегация посетит Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения, памятник турецким шехидам.

Затем делегация AK Parti посетит Шушу, где примет участие в мероприятии, посвященном годовщине подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях, которая была заключена 15 июня 2021 года между Азербайджаном и Турцией.

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Версия на английском языке AK Party delegation to visit Azerbaijan’s Shusha
Версия на азербайджанском языке AK Parti nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlir, Şuşada keçiriləcək tədbirdə iştirak edəcəklər

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