Делегация AK Parti посетит Шушу

Сегодня делегация Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) совершит визит в Азербайджан.

Сегодня делегация Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) совершит визит в Азербайджан.

Об этом Report сообщил глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат парламента Турции Шамиль Айрым.

Он отметил, что визит будет осуществлен по приглашению партии "Ени Азербайджан": "В рамках визита делегация посетит Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения, памятник турецким шехидам.

Затем делегация AK Parti посетит Шушу, где примет участие в мероприятии, посвященном годовщине подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях, которая была заключена 15 июня 2021 года между Азербайджаном и Турцией.