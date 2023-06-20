Декларация на тему Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ПАСЕ

Письменная декларация заместителя председателя Молодежного союза Общины Западного Азербайджана, члена азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председателя подкомитета ПАСЕ по правам человека Кямала Джафарова на тему Запад

Письменная декларация заместителя председателя Молодежного союза Общины Западного Азербайджана, члена азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председателя подкомитета ПАСЕ по правам человека Кямала Джафарова на тему Западного Азербайджана, получившая поддержку достаточного числа членов ассамблеи, опубликована в качестве официального документа ПАСЕ.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

В письменной декларации, которую подписал 31 член ПАСЕ, представляющий три политические группы из 10 стран (Германия, Австрия, Азербайджан, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Турция и Украина), содержится призыв в адрес Совета Европы и международного сообщества поддержать право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, а также в адрес докладчиков ПАСЕ – включить этот вопрос в свою повестку. От правительства Армении документ требует обеспечить безопасное возвращение азербайджанцев, изгнанных с родных земель, гарантировать их безопасность и дать согласие на направление международных миссий для содействия этому процессу.

Община Западного Азербайджана считает этот документ важным шагом на пути усиления поддержки возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, в условиях безопасности и уважения достоинства.

Приводим полный текст письменной декларации:

Защита права на возвращение азербайджанцев, изгнанных с родных земель, и обеспечение справедливости

Мы, подписавшие этот документ, будучи глубоко обеспокоены несправедливостью, которой подверглись азербайджанцы в результате этнических чисток и насильственной массовой депортации,

учитывая, что этническая чистка азербайджанцев в Армении проводится государственными органами систематически,

выражая глубокую обеспокоенность систематическим уничтожением культурного наследия Азербайджана в Армении и напоминая о призывах к ЮНЕСКО направить в эту страну миссию по установлению фактов,

подчеркивая, что право на возвращение закреплено во Всеобщей декларации прав человека и других международных документах,

признавая Общину Западного Азербайджана (Общину), созданную в 1989 году, объединяющим голосом, представляющим азербайджанцев, изгнанных с родных земель,

приветствуя предложение Общины по диалогу с Арменией,

одобряя поддержку Общиной принципов территориальной целостности и суверенитета государств,

высоко оценивая желание Общины мирно сосуществовать с армянами после возвращения в свои дома,

призываем Совет Европы поддержать право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении,

призываем докладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудить право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении,

призываем правительство Республики Армения откликнуться на призывы Общины к диалогу, обеспечить безопасное возвращение азербайджанцев на родные земли, гарантировать их безопасность и согласиться на направление международных миссий для содействия этому процессу.