Декан израильского университета: Конференция, посвященная наследию евреев - исключительное событие

Проходящая сегодня в Баку международная конференция "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа" является исключительной и значительной для двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.

Проходящая сегодня в Баку международная конференция "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа" является исключительной. Она имеет большое значение для двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.

Как передает Report, об этом заявила декан факультета педагогики Бар-Иланского университета Зехавит Гросс (Zehavit Gross).

По ее словам, изучение еврейского наследия очень важно для его дальнейшего сохранения.

"Я предлагаю инициировать проведение следующей подобной конференции в Израиле",- добавила она.