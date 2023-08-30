О нас

Декан израильского университета: Конференция, посвященная наследию евреев - исключительное событие

Декан израильского университета: Конференция, посвященная наследию евреев - исключительное событие Проходящая сегодня в Баку международная конференция "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа" является исключительной и значительной для двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 11:53
Декан израильского университета: Конференция, посвященная наследию евреев - исключительное событие

Проходящая сегодня в Баку международная конференция "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа" является исключительной. Она имеет большое значение для двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.

Как передает Report, об этом заявила декан факультета педагогики Бар-Иланского университета Зехавит Гросс (Zehavit Gross).

По ее словам, изучение еврейского наследия очень важно для его дальнейшего сохранения.

"Я предлагаю инициировать проведение следующей подобной конференции в Израиле",- добавила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zehavit Gross: Jewish Heritage Conference - exceptional event
Версия на азербайджанском языке Zehavit Qross: "Yəhudi İrsi Konfransı müstəsna bir hadisədir"

Экслюзивные новости

Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi