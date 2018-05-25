Декан истфака МГУ: Возникновение АДР оказало благотворное влияние на развитие демократических движений в странах Востока - ИНТЕРВЬЮ

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Москва. 25 мая. REPORT.AZ/ Интервью Report с деканом исторического факультета Московского Государственного Университета (МГУ) Иваном Тучковым.

- Иван Иванович, как в официальной исторической науке России освещается такое событие как возникновение АДР?

- Прежде всего хочется отметить, что возникновение АДР было бесспорно положительным явлением. Впервые в истории мусульманского мира возникла демократическая республика, деятельность государственных структур которой оказала благотворное влияние на развитие республиканских идей и демократических движений в странах Востока. Между тем до последнего времени история АДР трактовалась однобоко: в советское время в большинстве научных работ российско-азербайджанские отношения в 1918-20 гг. рассматривалась преимущественно в контексте постепенной большевизации региона, оставляя в тени или вообще игнорируя существование АДР. Не было попыток разобраться в позициях различных политических движений, оценить непредвзято деятельность парламента и правительства АДР.

Закономерным следствием столь пренебрежительного отношения к общей истории стала слабая изученность отношений между АДР и РСФСР. Вместе с тем, надо признать, что национально-государственное строительство в Азербайджане осуществлялось, в том числе и при участии российского фактора. Становление Азербайджана как республики - сначала буржуазно-демократической, а затем и социалистической - было подготовлено более чем вековым опытом совместного проживания российского и азербайджанского народов. С середины XIX века азербайджанская элита стала катализатором роста национального самосознания развития азербайджанской культуры и искусства, литературного языка и журналистики. Зримыми позитивными результатами внутрироссийского развития азербайджанского этноса стало открытие в Баку первого на Востоке женского учебного заведения (1847 г), создание нового азербайджанского алфавита (1873 г), основание национального театра и драматургии (1873 г). Немногие знают, что первая в истории российская оперетта была поставлена на основе азербайджанского произведения: в 1913 году студент Петербургской консерватории Узеир Гаджибеков поставил "Аршин мал алан", которая быстро стала популярной как в России, так и в Европе.

Идейно-политическим следствием активного участия азербайджанцев в интеллектуальной и политической жизни России стало возникновение в азербайджанском обществе в начале XX в. либерализма и социализма. Тут стоит отметить партию "Гуммет" - первую социал-демократическую политическую партию во всем мусульманском мире. Эти новые веяния, наряду с пантюркизмом и панисламизмом, легли в основу идеологии национальной государственности в период АДР.

- Как в революционной России 1918 года восприняли появление независимого Азербайджана?

- Возникновение АДР пришлось на довольно неспокойное время, и с этим связано с большинством проблем, с которыми столкнулась молодая республика. В России появление новых государств, отколовшихся от империи, восприняли неоднозначно. Хотя в стане белогвардейцев и были разногласия, все они выступали с позиции "единой и неделимой России". "Красная" же Россия, выступая формально за "право народов на самоопределение", признавать новые буржуазно-демократические республики тоже не торопилась, хотя бы даже из-за идейных разногласий.

С другой стороны страны Четверного союза, равно как и союзники по Антанте видели в независимости новых республик лишь средство ослабления России. Существенное влияние также оказывал фактор бакинской нефти. Так, по дополнительному протоколу к печально известному Брест-Литовскому мирному договору, подписанному между Германией и РСФСР 27 августа 1918 года, город Баку оставался за Советской Россией взамен обязательства предоставлять 1/4 часть бакинской нефти и нефтепродуктов на нужды Берлина. Это, конечно же, противоречило принципам самоопределения, объявленным Советами, игнорировались права азербайджанского народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Английская администрация во главе с генералом Томпсоном пошла еще дальше: они стремились превратить все Закавказье в базу для борьбы с Советской Россией, одновременно ослабить самостоятельность новообразованных республик, овладеть бакинской нефтью и другими богатствами края. Находясь в Закавказье, английское командование фактически поощряло национально-территориальные конфликты. Британская политика "разделяй и властвуй" была, к сожалению, с успехом применена и в этом регионе.

- Различными историками и экспертами дана положительная оценка деятельности парламента АДР. А какими были его взаимоотношения с российскими коллегами и русским национальным меньшинством в Азербайджане?

- Азербайджанский парламентаризм был логическим следствием развития русского парламентаризма I - IV Государственной Думы. Бывшие члены Госдумы занимали ведущие позиции в Национальном Совете Азербайджана - предвестника парламента и правительства АДР.

Стоит особо отметить, что члены Азербайджанского Национального Совета изначально стояли на позиции предоставления Азербайджану автономии в составе России, уповая на сохранение и развитие парламентаризма. Лишь после разгона Учредительного собрания в январе 1918 года в Петрограде число сторонников независимости Азербайджана резко увеличилось. В Баку действовал и Русский национальный совет, представляющий в основном интересы крупных промышленников, купцов и дворянства. Рассчитывая на то, что РНС будет представлять всё русское меньшинство, руководство Азербайджана предоставило им 10 мест в парламенте страны. Но РНС отказался от участия в работе парламента АДР, выдвигая условие отказа Азербайджаном независимости от России. По мнению РНС участие в парламенте и правительстве АДР означало бы "молчаливое признание свершившегося факта отделения Азербайджана от России". Однако принятая РНС резолюция не отражала мнения большинства русского населения, поддерживающего созыв парламента и участие в нем своих представителей. В частности, функционирующее в Баку "Славяно-русское общество" обратилось с просьбой разрешить его представителям войти в парламент для участия в общем государственном строительстве и получило в законодательном органе 5 мест. Известно, что после этого РНС отказался от всякого сотрудничества с СРО.

Но РНС был не единственным кто саботировал деятельность парламента. Армянский национальный комитет тоже изначально отказался послать своих представителей в парламент АДР. После 2-месячного бойкота армяне все-таки приняли решение об участии в деятельности парламента, но как выяснилось, не для позитивной работы, а для претворения в жизнь своих националистических планов. Армянские депутаты выступили с территориальными претензиями, поставив вопрос о решении "спорного карабахского вопроса", в условиях, когда сепаратисты уже подняли восстание в Карабахе. Естественно, что азербайджанское правительство не могло благосклонно относиться к подобной "оппозиции".

- Как с точки зрения исторической науки расценивается современные взаимоотношения между Россией и Азербайджаном? Учтены ли ошибки прошлого?

- История - это научная дисциплина, имеющая свой метод и опыт. Зная историю, мы можем идти в будущее, используя предыдущий опыт. Есть такая поговорка, что "Истина в том, что история ничему не учит". Но, может быть, она не учит, потому что мы не хотим учиться?! Учиться всегда трудно и человек не всегда идёт по трудному пути, выбирая более лёгкие на первый взгляд пути.

Когда мы имеем дело с настоящей наукой, то важно понимать, что она имеет определенные интересы. К исторической науке интерес возникает в определенные периоды. Сегодня в России есть общественно-социальный заказ на изучение истории взаимоотношений с Азербайджаном, к его культуре, традициям и языку. Все это исходит из общего интереса россиян к Азербайджану, как к ближайшему соседу и доброму другу. У нас на факультете есть специальное направление, которое занимается историей Азербайджана, историей российско-азербайджанских отношений, входящее в кафедру "Истории стран ближнего зарубежья". Представьте себе, что в главном российском вузе этнические азербайджанцы преподают россиянам азербайджанский язык, историю и культуру! Это уже сам по себе показатель уровня наших взаимоотношений.