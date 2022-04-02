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Действующий председатель ОБСЕ выступил с заявлением по итогам своего визита на Южный Кавказ

Действующий председатель ОБСЕ выступил с заявлением по итогам своего визита на Южный Кавказ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау завершил визит в Грузию, Азербайджан и Армению.
Внешняя политика
2 апреля 2022 г. 23:24
Действующий председатель ОБСЕ выступил с заявлением по итогам своего визита на Южный Кавказ

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау завершил визит в Грузию, Азербайджан и Армению.

Как сообщили Report в ОБСЕ, основное внимание в ходе визита было уделено текущим призывам безопасности и усилиям по достижению прочного мира, включая укрепление сотрудничества между ОБСЕ и тремя странами региона Южного Кавказа.

Действующий председатель ОБСЕ встретился в Грузии с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, первым заместителем спикера парламента Грузии Георгием Вольским и другими парламентариями от правящей партии и оппозиции. В ходе переговоров в Тбилиси Рау выразил поддержку ОБСЕ в решении внутренних и внешних проблем Грузии.

Нынешний председатель организации также приветствовал дипломатическую инициативу по нормализации отношений между Арменией и Турцией, подчеркнув, что этот процесс может способствовать укреплению стабильности в регионе.

В ОБСЕ отметили, что визит действующего председателя ОБСЕ в Азербайджан был плодотворным.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT fəaliyyətdə olan sədrinin Cənubi Qafqaza səfəri ilə bağlı məlumat yayıb

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